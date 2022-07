TV_Italiana : #OnlyFun rinnovato: arriva la seconda edizione sul @nove. @DiscoveryItalia - Mattiabuonocore : Only Fun torna in autunno sul Nove. Il nuovo cast - delogu_veronica : Non @Valeriangione che potrebbe campare di only fun per tutte le foto piedi deformi che avrà nei DM - giocor2 : @soyluciferfree Ma è veramente free il suo only fun o poi so deve pagare - EleEleEle16 : Il pubblico di only fun evidentemente facilitato dalla ffp2 che aiuta a simulare una finta risata -

DavideMaggio.it

Sul Nove la replica diComico Show 288.000 (2,2%). In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.964.000 (21,1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.301.000 (16,4%). Su Italia1 N. C. I. S. ...Nove "Comico Show ha convinto 288.000 spettatori (2.2% ). Ascolti tv domenica 17 luglio 2022: preserale e access prime time Techetechete' a un passo dai 3 milioni di persone e ... Only Fun torna in autunno sul Nove. Il nuovo cast Drake is "having fun" with Suede Brooks. The 35-year-old 'God's Plan' rapper ... “Who have literally s*** on every inch of the property.” Not only that, but the star has a family of ducks who have ...