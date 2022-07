Nettuno, riapre la spiaggia libera di Torre Astura: orari, date e come arrivarci (Di giovedì 21 luglio 2022) Nettuno – Cancelli aperti da sabato 23 luglio per l’ingresso alla spiaggia libera di Torre Astura. L’accesso al pubblico sarà consentito tutti i giorni dalle 07,30 alle 19 fino al 31 agosto e, con gli stessi orari nelle giornate del 3-4-10-11 settembre. Per raggiungere la spiaggia è consentito il parcheggio di via Valmontorio e la sosta è gratuita. Nell’area sono stati collocati i contenitori per la raccolta differenziata dove si potranno conferire i rifiuti. “Si è riusciti anche quest’anno a consentire ai cittadini e a turisti di accedere ad una delle spiagge più belle del litorale laziale, ricca di una storia millenaria e di un paesaggio naturale straordinario – dichiara il Commissario Strati -. E’ compito ora di tutti coloro che ne usufruiranno rispettare questo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022)– Cancelli aperti da sabato 23 luglio per l’ingresso alladi. L’accesso al pubblico sarà consentito tutti i giorni dalle 07,30 alle 19 fino al 31 agosto e, con gli stessinelle giornate del 3-4-10-11 settembre. Per raggiungere laè consentito il parcheggio di via Valmontorio e la sosta è gratuita. Nell’area sono stati collocati i contenitori per la raccolta differenziata dove si potranno conferire i rifiuti. “Si è riusciti anche quest’anno a consentire ai cittadini e a turisti di accedere ad una delle spiagge più belle del litorale laziale, ricca di una storia millenaria e di un paesaggio naturale straordinario – dichiara il Commissario Strati -. E’ compito ora di tutti coloro che ne usufruiranno rispettare questo ...

