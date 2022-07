Napoli: Arrestato rapinatore di orologi di valore a Piazza Trieste e Trento. E’ caccia all’ultimo (Di giovedì 21 luglio 2022) Cronaca di Napoli. Rapinatori di orologi di valore: Carabinieri arrestano ricercato, era a Piazza Trieste e Trento. E’ caccia all’ultimo. Era l’11 agosto scorso e insieme ad altri 4 complici si era reso protagonista di una rapina a Riccione. Ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stato Arrestato dai Carabinieri del nucleo Leggi su 2anews (Di giovedì 21 luglio 2022) Cronaca di. Rapinatori didi: Carabinieri arrestano ricercato, era a. E’. Era l’11 agosto scorso e insieme ad altri 4 complici si era reso protagonista di una rapina a Riccione. Ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è statodai Carabinieri del nucleo

puntomagazine : Rapinatori di orologi di valore: #Carabinieri arrestano ricercato a #Napoli, era a Piazza Trieste e Trento #news - ottopagine : Sorpreso con 13 piante di canapa indiana in casa: arrestato un 27enne #Napoli - StampaTorino : Cerca di disfarsi di 400 grammi di droga in lungodora Napoli: arrestato - simosarto2 : RT @djaniceto: Non esistono più le mozzarelle di una volta… - ParliamoDiNews : Napoli, faida di Ponticelli: arrestato il figlio del boss #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito #Qualiano… -