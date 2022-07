Monica Bertini, corpo mozzafiato in mezzo alla natura: impossibile non guardare (Di giovedì 21 luglio 2022) Giornalista sportiva dal fisico mozzafiato; Monica Bertini, con uno dei suoi ultimi scatti, ha fatto perdere la testa i suoi fan. Nel mondo calcistico sono sempre di più le giornaliste femminili, da Diletta Leotta a Giorgia Rossi (che nella passata stagione hanno condiviso il palcoscenico di DAZN) fino ad arrivare a Monica Bertini. La carriera della giornalista subisce una prima svolta quando, una volta conclusi gli studi liceali, prende la decisione di volare a Milano per iscriversi all’università, facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo. InstagramNon possiamo non citare, a livello professionale, l’esperienza avuta E’ Tv e Radio e Tv Parma, esperienza importante dal momento che Monica Bertini è stata in grado di mostrare tutte le sue qualità a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 21 luglio 2022) Giornalista sportiva dal fisico, con uno dei suoi ultimi scatti, ha fatto perdere la testa i suoi fan. Nel mondo calcistico sono sempre di più le giornaliste femminili, da Diletta Leotta a Giorgia Rossi (che nella passata stagione hanno condiviso il palcoscenico di DAZN) fino ad arrivare a. La carriera della giornalista subisce una prima svolta quando, una volta conclusi gli studi liceali, prende la decisione di volare a Milano per iscriversi all’università, facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo. InstagramNon possiamo non citare, a livello professionale, l’esperienza avuta E’ Tv e Radio e Tv Parma, esperienza importante dal momento cheè stata in grado di mostrare tutte le sue qualità a ...

zazoomblog : Monica Bertini “A Parma non le ricordavo due colline cosi!” Scollatura esagerata! FOTO - #Monica #Bertini #Parma… - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Monica Bertini in bikini zebrato ?????????? - FElektronique : Monica Bertini, Giugno 2022 [Images] ~ #FusoElektronique #Blog by @DJMaverix - DJMaverix : Le Migliori #Foto di @monicabertini del mese di #Giugno 2022 ?? #MonicaBertini #Italy #Sport #Calcio #Mediaset… - frsimone206 : RT @dea_channel: la divina Monica Bertini in bikini zebrato ?????????? -