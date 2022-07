Milano, bimba di 18 mesi trovata morta in casa: e' stata lasciata sola per sei giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) Una donna di 37 anni, Alessia Pifferi, ha lasciato la figlia di 18 mesi, Diana, in casa da sola per sei giorni e al suo ritorno l'ha trovata morta. E' successo a Milano, in zona Mecenate. La madre, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Una donna di 37 anni, Alessia Pifferi, ha lasciato la figlia di 18, Diana, indaper seie al suo ritorno l'ha. E' successo a, in zona Mecenate. La madre, ...

MediasetTgcom24 : Milano, bimba di 18 mesi lasciata da sola in casa per 6 giorni: trovata morta #milano - fanpage : ?? La Polizia ha trovato il cadavere di una bambina di appena 16 mesi all'interno di un'abitazione. Per l'infanticid… - Open_gol : La donna, interrogata dagli inquirenti, ora sarà sottoposta a perizia psichiatrica - crotoneok : ? Milano, abbandona per 6 giorni la figlia per stare col nuovo compagno, morta una bimba di 16 mesi… - melannas : Milano, muore bimba di 16 mesi abbandonata a casa per 6 giorni. La madre: «Sapevo che poteva andare così».… -