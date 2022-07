Mattarella scioglie le Camere (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del ...

sebmes : Draghi non è stato sfiduciato. Se Mattarella respinge nuovamente le dimissioni il governo resta in carica con gli a… - fattoquotidiano : Alle venti e venti del Venti Luglio dello scioglimento più pazzo del mondo, c’è l’ultimo grottesco colpo di teatro… - Agenzia_Ansa : 'Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Pa… - frances28599238 : francesco sergio mattarella scioglie le camere dopo dimissioni draghi - Violetta_2021 : RT @CdT_Online: +++ Firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati -