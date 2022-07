Lazio, Acerbi rimane in uscita: fissato il prezzo per il difensore (Di giovedì 21 luglio 2022) Francesco Acerbi, difensore della Lazio, potrebbe lasciare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato: fissato il prezzo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022) Francescodella, potrebbe lasciare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato:il

Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - ManuBaio : #Napoli su #Acerbi della #Lazio. Operazione da 5 milioni di euro. @sscnapoli @OfficialSSLazio @SkySport - Daddomilaz99 : Wake me up when lotito prende Marcelo e Mertens e la carriera di acerbi alla lazio come to an end - junews24com : Calciomercato Juve, nuova sfida all'Inter per un difensore. Ultime - - sostenibile_2 : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO - #Paredes e ritorno #Morata obiettivi del Piemonte - #Vecino e #Ilic obiettivi della Lazio, restano… -