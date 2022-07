Lago di Cavedine | un altro gioiello naturalistico strappato al silenzio

(Di giovedì 21 luglio 2022) Costruire, costruire, costruire, purché arrivi denaro. Sì, è vero, si consuma un po’ di suolo, però il cantiere aumenterà l’occupazione. Sì, è vero, verrà colato un po’ di cemento, ma cosa vuoi… è pur vero che le casse del Comune beneficiano degli oneri edilizi. Sono, questi, discorsi che udiamo da anni. Discorsi incentrati solo su logiche economiche, che un tempo potevano essere accettati. Ma che oggi sono fuori tempo massimo. Una delle trappole nelle quali cadono più spesso gli amministratori è quella di essere incongruenti con il territorio. Fare scelte “fuori luogo”. È passato molto tempo dall’epoca in cui ogni attività capace di generare profitto era benvenuta ovunque. Da un paio di decenni si parla di vocazione territoriale. Le scelte di sviluppo devono essere attuate in congruenza con le specificità dei luoghi. Ovvietà, premesse indiscutibili per operare buone politiche ...

Questo costituisce perciò "soltanto un interesse privato , sacrificando senza il minimo scrupolo la naturalità deldi". La presentazione di tali richieste e contenute nei ricorsi .... Musica fino a tardi e iltrasformato in una " discoteca incontrollata a cielo aperto ": è questo che lamentano alcuni residenti della zonadel Comune di. "Nel 2009, quando sono arrivato, ero attratto attratto dal luogo, ameno e naturale , - scrive in una lettera un residente indirizzata al sindaco - negli anni a ... Lago di Cavedine: "Palese violazione urbanistica, compromessi l'ecosistema e la biodiversità", le associazioni ambientaliste contro il nuovo locale CAVEDINE. Prima delle lamentele dei residenti già le associazioni ambientaliste si erano espresse contrariamente alla concessione data allo stabilimento balneare in riva al lago. "Non solo i devastant ...