fisco24_info : Lagarde, avvio scudo legato a criteri bilancio Ue e debito: Consiglio direttivo valuterà rispetto impegni con Bruxe… - andreadortenzio : Lagarde, avvio scudo legato a criteri bilancio Ue e debito - Ultima Ora #bce - ANSA - SeleparQuela : @jacopo_iacoboni Peraltro altri 10 bps di allagamento dopo l'avvio della conferenza stampa della Lagarde, per il so… -

Agenzia ANSA

Riflettori sull'Italia: lo spread Btp - Bund schizza ina 230 punti, oltre i livelli della ... Poi scende nuovamente prima di impennare dopo le 3, proprio quando Christine(Bce) non si ...Lo ha detto la presidente della Bce Christineribadendo come la decisione finale sarà presa dal consiglio direttivo della Bce. . 21 luglio 2022 Lagarde, avvio scudo legato a criteri bilancio Ue e debito - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 21 LUG - L'attivazione dello scudo anti-spread 'Tpi' a favore di un Paese si baserà su quattro criteri: il rispetto dei criteri ...Il Ftse Mib, dopo un avvio nervoso venerdì, trova lo spunto per salire grazie anche allo strappo di Mps che balza dell'11,5%. Sono attesi in giornata tre interventi da parte di membri della Bce e dell ...