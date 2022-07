La sconfitta di Mattarella e la rivincita di Salvini

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 luglio 2022) di Paolo Becchi Oggi questo sarebbe il titolo di prima pagina di un giornale, ma è molto probabile che nessuno avrà il coraggio di farlo. Eppure il titolo sarebbe azzeccato. Per diverse ragioni. Vediamo. E cominciamo dal grande sconfitto. Chi ha voluto Draghi è statoche lo ha imposto concordando con lui persino la lista dei ministri. E quando ha visto che era entrato in difficoltà ha – diciamo così – sponsorizzato l’operazione Di Maio. Ma proprio qui ha commesso un grosso errore: quello di irritare Conte. Un personaggio evanescente che nel giro di poco più di un anno è riuscito a disintegrare quello che in anni aveva costruito Gianroberto Casaleggio. Una impresa quasi impossibile, ma lui c’è riuscito. Risentito, però, Conte ha reagito e ha offerto a Draghi l’occasione per andarsene in modo elegante. Draghi aspirava al Colle ma...