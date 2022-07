Il suicidio di Draghi | oggi le dimissioni Il premier alla Camera poi in Quirinale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Marioincassa la fiducia al Senato ma non ha più una maggioranza. Il suo governo finisce qui. La giornata più lunga dell'ex presidente della Bce prestatopolitica si conclude con ilche esce da Palazzo Chigi alle 20.20 ma non sale aldal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le attesenon ci sono ancora e arriveranno questa mattina, quandosalirà al Colle dopo aver annunciato il passo indietrodov' è atteso per le 9. Poi si delineerà anche il calendario dei prossimi passaggi della crisi di governo. A Palazzo Madama, la risoluzione presentata da Pierferdinando Casini in sostegno del(testo scarnissimi: «Udite le comunicazioni il Senato approva) e condivisa ...