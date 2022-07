Il Consiglio dei ministri dopo lo scioglimento delle Camere. L’intervento di Draghi: “Ci sarà tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro” (Di giovedì 21 luglio 2022) Aveva appena lasciato il Quirinale dove ha controfirmato il decreto di scioglimento delle Camere del presidente Sergio Mattarella e si è subito diretto a Palazzo Chigi. Qui Mario Draghi ha presieduto il primo Consiglio dei ministri del governo dimissionario ma ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Nel son suo discorso introduttivo ai ministri Draghi ringrazia il presidente della Repubblica e si dice “orgoglioso” per il “lavoro svolto”. “Ci sarà ancora tempo per i saluti – ricorda il presidente del Consiglio – ora rimettiamoci al lavoro”, con l’obiettivo di “portare avanti l’implementazione del Piano Nazionale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Aveva appena lasciato il Quirinale dove ha controfirmato il decreto didel presidente Sergio Mattarella e si è subito diretto a Palazzo Chigi. Qui Marioha presieduto il primodeidel governo dimissionario ma ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Nel son suo discorso introduttivo airingrazia il presidente della Repubblica e si dice “orgoglioso” per il “svolto”. “Ciancoraper i– ricorda il presidente del– oraal”, con l’obiettivo di “portare avanti l’implementazione del Piano Nazionale di ...

