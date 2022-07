Handanovic duro sull’Inter | ”Non possiamo perdere altri pezzi!”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Samirha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta Dello Sport dove si è espresso su molti temi, dal ritorno di Lukaku alla possibile partenza di Skriniar. Il capitano apre con una dichiarazione d’amore ai colori neroazzurri:” Per me stare all’Inter dal 2012-13 è onore e responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c’è stata una continua crescita, mia e del club“. Di seguito uno spezzone dell’intervista dove parla dell’essere interisti e anche di Lukaku: “Emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non solo come un posto di lavoro o guadagno, ma come qualcosa che dà sentimenti, a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte. Puoi pure andare via da qui, ma in tanti poi vorrebbero tornare…”. Su Lukaku: ”No, perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua ...

FioRoberto : #Onana ne deve mangiare pane duro prima di superare nelle gerarchie #Handanovic. Tanto pane. #LuganoInter -

Sky Sport

...all' Inter a parametro zero dopo la fine del contratto con l'Ajax " è pronto a lavoraree mostrare tutto il suo valore in allenamento per conquistarsi una maglia da titolare. 'è un ...In porta ci sarà la sfida tra Onana e: 'Partirà Samir come titolare perché se lo è ... Ci proveremo con tutte le nostre forze, grazie anche al nostro pubblico, lo zoccolo, che ci ... Inter, Onana: "Qui per giocare, ma pronto a tifare anche dalla panchina" Samir Handanovic dice la sua sull'Inter. Il portiere sloveno, capitano della squadra nerazzurra, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per me stare all'Inter dal 2012-12 è onore e ...Il nuovo portiere nerazzurro partirà alle spalle di Handanovic: "Grande rispetto per Samir, ma sono venuto qui per giocare. Se dovrà stare in panchina, tiferò da lì per la squadra". Retroscena su Luka ...