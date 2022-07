Ha sintomi lievi | Joe Biden positivo al Covid

Agenzia_Ansa : Joe Biden è positivo al Covid. Lo annuncia la Casa Bianca. Il presidente Usa è completamente vaccinato, presenta 's… - MediasetTgcom24 : Casa Bianca: 'Biden positivo al Covid-19, ha sintomi molto lievi' #joebiden #covid-19 #casabianca #biden - Roxana90154179 : RT @dottorbarbieri: ?? Usa ????, il presidente Joe Biden positivo al covid: sintomi lievi, si cura con antivirale Paxlovid. Niente Tachipirin… - gaejimmy : RT @agambella: 'Questa mattina, il Presidente Biden è risultato positivo al COVID-19. È pienamente vaccinato ed ha ricevuto due volte il bo… - cinzia19672 : RT @dottorbarbieri: ?? Usa ????, il presidente Joe Biden positivo al covid: sintomi lievi, si cura con antivirale Paxlovid. Niente Tachipirin… -

Joe Biden è positivo al Covid - 19. Il presidente statunitense si è testato in mattinata e presentemolto, comunica la Casa Bianca, specificando che 'ha iniziato a prendere il Paxlovid' , la pillola antivirale di Pfizer. Biden, sottolinea l'amministrazione, 'ha completato il ciclo ...Il presidente e' completamente vaccinato e ha ricevuto due vaccini di richiamo, ha dichiarato una nota della Casa Bianca, precisando che Biden sta manifestando "molto" e ha iniziato il ...Roma, 21 lug. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden è risultato oggi positivo al Covid-19. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, precisando in una nota che il pre ...