Graduatorie ad esaurimento GaE: in pubblicazione le definitive. Aggiornato (Di giovedì 21 luglio 2022) GaE Graduatorie ad esaurimento: sono state aggiornate entro il 4 aprile e in questi giorni gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi definitivi validi per le immissioni in ruolo. Le Graduatorie definitive saranno utilizzate per il 50% dei ruoli da assegnare per l'anno scolastico 2022/23 (laddove le Gae sono vuote, i posti potranno essere attribuiti al concorso) e per le supplenze (eventuali) al 31 agosto e 30 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) GaEad: sono state aggiornate entro il 4 aprile e in questi giorni gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi definitivi validi per le immissioni in ruolo. Lesaranno utilizzate per il 50% dei ruoli da assegnare per l'anno scolastico 2022/23 (laddove le Gae sono vuote, i posti potranno essere attribuiti al concorso) e per le supplenze (eventuali) al 31 agosto e 30 giugno 2023. L'articolo .

