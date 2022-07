Governo: Cdm esercita golden power su 5G Linkem e wireless su Inwit (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Advantest Europe GmbH dell'intero capitale sociale di Crea - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l.. Lo rende noto palazzo Chigi. Inoltre, il Cdm ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione al Piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G trasmesso dalla società Linkem S.p.a., con sede a Roma. Inoltre, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, il Consiglio dei ministri ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Advantest Europe GmbH dell'intero capitale sociale di Crea - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l.. Lo rende noto palazzo Chigi. Inoltre, il Cdm ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione al Piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G trasmesso dalla societàS.p.a., con sede a Roma. Inoltre, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, il Consiglio dei ministri ha ...

