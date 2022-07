GF Vip, Manuel Bortuzzo al centro di una nuova polemica: blocca una ragazza disabile che l'accusa di essere un privilegiato (Di giovedì 21 luglio 2022) "Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza..." le parole di Chiara Maniero disabile ed ex giocatrice di Beachvolley. Leggi su comingsoon (Di giovedì 21 luglio 2022) "Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signorperché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza..." le parole di Chiara Manieroed ex giocatrice di Beachvolley.

