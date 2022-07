GdS – Inter, striscione per Skriniar in sede: “Non si tocca” (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 13:59:12 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: La Curva Nord ribadisce al club il sentimento dei tifosi, che dopo gli affari sfumati di Dybala e Bremer, non vogliono perdere il difensore slovacco Dai social network alla strada, il sentimento dei tifosi dell’Inter è comune. Milan Skriniar non va ceduto. Si tratta di un hashtag che ha preso piede oltre un mese fa, quando il Paris Saint-Germain aveva trovato le porte aperte per trattare il difensore: #SkriniarNonSitocca, condividevano moltissimi utenti di Twitter. Un chiaro desiderio del fan che si scontra con le imposizioni della proprietà di chiudere il mercato in attivo e che quindi ha visto la dirigenza costretta a valutare il sacrificio di un titolare. Ora l’attaccamento allo slovacco è arrivato anche alla ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 13:59:12 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: La Curva Nord ribadisce al club il sentimento dei tifosi, che dopo gli affari sfumati di Dybala e Bremer, non vogliono perdere il difensore slovacco Dai social network alla strada, il sentimento dei tifosi dell’è comune. Milannon va ceduto. Si tratta di un hashtag che ha preso piede oltre un mese fa, quando il Paris Saint-Germain aveva trovato le porte aperte per trattare il difensore: #NonSi, condividevano moltissimi utenti di Twitter. Un chiaro desiderio del fan che si scontra con le imposizioni della proprietà di chiudere il mercato in attivo e che quindi ha visto la dirigenza costretta a valutare il sacrificio di un titolare. Ora l’attaccamento allo slovacco è arrivato anche alla ...

