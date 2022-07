Formula 1 - GP di Francia | un weekend scottante

(Di giovedì 21 luglio 2022) 11 gare disputate e altre 11 da affrontare. La seconda parte della stagione di1 entra nel vivo questo fine settimana con il Gran Premio dia Le Castellet. Il circuito. dedicato alla memoria di Paul Ricard, l'eccentrico imprenditore francese che ha fortemente voluto la costruzione di questa pista nel sud della, proprio accanto al piccolo borgo medievale di Le Castellet. Si tratta di un High Tech Test Track: il suo layout presente rettilinei, curve veloci e parti più lente e tecniche. La F.1 corre sulla versione Grand Prix, ma il circuito offre ben 180 configurazioni diverse del tracciato e un sistema di irrigazione per fare dei test sul bagnato. Sotto il profilo dello spettacolo non ha mai regalato grandissime emozioni, ma per le vetture è un ottimo banco di prova. Non a caso, questo fine settimana vedremo ...

... sede del Gran Premio di2022. L'olandese della Red Bull si presenta al dodicesimo round stagionale del Mondiale diUno da leader del campionato con un margine di 38 punti ...Presente alla conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di, 12° prova del mondiale 2022 di1, Mick Schumacher ha commentato con soddisfazione i passi in avanti compiuti insieme alla squadra nelle ultime settimane, evidenziando come le ... F1, orari e dove vedere il GP Francia in tv: Anche la Race of Champions nel weekend Sky Sebastian Vettel si è espresso sul suo futuro in Formula 1 e sul rumor che lo vede in Mclaren nel 2023. F1 GP Francia ...Questo fine settimana al Paul Ricard, in Francia, per la Scuderia Ferrari sarà una prova cruciale per affidabilità e prestazioni.