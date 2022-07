Elezioni politiche 2022 | Tutto in 2 mesi: si vota già a settembre? (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le dimissioni del premier Mario Draghi ci si prepara ad una nuova tornata di Elezioni politiche nel 2022: tutte le possibili date Corsa alle Elezioni politiche 2022 (Foto ANSA)La conferma è ormai ufficiale: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accettato le dimissioni di Mario Draghi dal ruolo di Premier. Adesso lo scenario si prepara a divenire sempre più complicato. Il presidente Mattarella dovrà infatti decidere se sciogliere le Camere già nelle prossime ore e quindi chiedere le Elezioni anticipate per formare un nuovo Governo. A questo punto sono quindi già in corso le valutazioni sulla possibile data delle prossime Elezioni. Secondo i primi calcoli, gli italiani potrebbero essere chiamati alle urne tra la seconda metà del mese ... Leggi su direttanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le dimissioni del premier Mario Draghi ci si prepara ad una nuova tornata dinel: tutte le possibili date Corsa alle(Foto ANSA)La conferma è ormai ufficiale: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accettato le dimissioni di Mario Draghi dal ruolo di Premier. Adesso lo scenario si prepara a divenire sempre più complicato. Il presidente Mattarella dovrà infatti decidere se sciogliere le Camere già nelle prossime ore e quindi chiedere leanticipate per formare un nuovo Governo. A questo punto sono quindi già in corso le valutazioni sulla possibile data delle prossime. Secondo i primi calcoli, gli italiani potrebbero essere chiamati alle urne tra la seconda metà del mese ...

