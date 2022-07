Draghi oggi si è dimesso, Mattarella verso scioglimento delle Camere. Ipotesi voto il 18 o 25 settembre. Premier commosso in Aula (Di giovedì 21 luglio 2022) «Grazie per questo...Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato». Mario Draghi sorride sobrio e commosso, mentre metà emiciclo a Montecitorio lo applaude... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 luglio 2022) «Grazie per questo...Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato». Mariosorride sobrio e, mentre metà emiciclo a Montecitorio lo applaude...

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - MatteoRichetti : Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e corag… - Fabio92706240 : RT @JacobinItalia: Lo scrivevamo al momento dell'insediamento del governo e lo ripostiamo oggi dopo questi giorni di nuove agiografie di Dr… - adriano1949 : RT @anninavigneto: M5s e Lega (con l'aiuto del vecchiaccio) hanno fatto cadere il governo Draghi. Oggi Gazprom ha aumentato la fornitura di… -