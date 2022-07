Crisi di governo, parla Berlusconi: «Draghi? È voluto andare via lui. Salvini? Io prevalgo per intelligenza» (Di giovedì 21 luglio 2022) La decisione di non votare la fiducia al governo Draghi da parte di Forza Italia assieme alla Lega e M5s? «Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui, e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra». Sono le parole di Silvio Berlusconi in un’intervista a Repubblica. Secondo quanto affermato dall’ex premier, «Forza Italia voleva che il governo andasse avanti, ma ciò non poteva accadere con i 5Stelle che avevano determinato la Crisi e rotto il patto di fiducia alla base della maggioranza di unità nazionale». Berlusconi ha poi aggiunto che Forza Italia «aveva proposto una risoluzione (assieme alla Lega, ndr) che ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) La decisione di non votare la fiducia alda parte di Forza Italia assieme alla Lega e M5s? «Non volevamo far cadere, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui, e adesso siamo già al lavoro per un nuovodi centrodestra». Sono le parole di Silvioin un’intervista a Repubblica. Secondo quanto affermato dall’ex premier, «Forza Italia voleva che ilandasse avanti, ma ciò non poteva accadere con i 5Stelle che avevano determinato lae rotto il patto di fiducia alla base della maggioranza di unità nazionale».ha poi aggiunto che Forza Italia «aveva proposto una risoluzione (assieme alla Lega, ndr) che ...

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - Claudiofficine : RT @jacopo_iacoboni: In tutto questo, nessuno dei ministri dei partiti che hanno creato la crisi (Conte, Salvini e Berlusconi) si è tuttora… - keeptoyourselff : In America tra un po' ammazzano chi protesta a favore dell'aborto, in Italia invece siamo amministrati da un circo… -