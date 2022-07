Corrotti (FdI): Zingaretti dica se vuole una poltrona in parlamento (Di giovedì 21 luglio 2022) Corrotti (FdI): Zingaretti dica sùbito se vuole una poltrona in parlamento – “Zingaretti – ha dichiarato Laura Corrotti di Fratelli d’Italia – dopo aver tentato più volte di scappare dalla Regione Lazio per fare prima il ministro del governo Conte-bis e poi il sindaco di Roma, ora tenterà la scalata in parlamento pur di lasciare il ruolo di governatore. “Se si vuole candidare in parlamento la Regione Lazio deve tornare al voto oggi: per Zingaretti il salto senza le dimissioni è formalmente possibile ma moralmente inaccettabile nei confronti dei cittadini laziali che subiscono da ormai dieci anni le conseguenze di una giunta disastrosa”. Così in una nota Laura Corrotti, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022)(FdI):sùbito seunain– “– ha dichiarato Lauradi Fratelli d’Italia – dopo aver tentato più volte di scappare dalla Regione Lazio per fare prima il ministro del governo Conte-bis e poi il sindaco di Roma, ora tenterà la scalata inpur di lasciare il ruolo di governatore. “Se sicandidare inla Regione Lazio deve tornare al voto oggi: peril salto senza le dimissioni è formalmente possibile ma moralmente inaccettabile nei confronti dei cittadini laziali che subiscono da ormai dieci anni le conseguenze di una giunta disastrosa”. Così in una nota Laura, ...

