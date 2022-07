“Chiamati da Salvini e Meloni”. Formigli sgancia la bomba: il centrodestra si prepara a governare (Di giovedì 21 luglio 2022) Il centrodestra è pronto a prendersi la guida dell'Italia dopo la crisi di governo dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Lega e Fratelli d'Italia stanno già lavorando per il futuro e a dimostrazione di ciò c'è un retroscena svelato da Corrado Formigli, giornalista di PiazzaPulita, nel corso dell'edizione del 21 luglio di In Onda, programma televisivo che vede Concita De Gregorio e David Parenzo alla conduzione: “Vi racconto una chicca, non posso dire la fonte, ma è un ministro con cui ho parlato oggi. Mi è stato detto che Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno già telefonando anche ad ex membri del governo Draghi per reclutarli in un futuro governo che loro sono sicuri che andranno a fare. Stanno già costruendo la squadra di governo, cercano i tecnici e magari cercano quelli di Draghi, perché non hanno nessuno. Non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilè pronto a prendersi la guida dell'Italia dopo la crisi di governo dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Lega e Fratelli d'Italia stanno già lavorando per il futuro e a dimostrazione di ciò c'è un retroscena svelato da Corrado, giornalista di PiazzaPulita, nel corso dell'edizione del 21 luglio di In Onda, programma televisivo che vede Concita De Gregorio e David Parenzo alla conduzione: “Vi racconto una chicca, non posso dire la fonte, ma è un ministro con cui ho parlato oggi. Mi è stato detto che Giorgiae Matteostanno già telefonando anche ad ex membri del governo Draghi per reclutarli in un futuro governo che loro sono sicuri che andranno a fare. Stanno già costruendo la squadra di governo, cercano i tecnici e magari cercano quelli di Draghi, perché non hanno nessuno. Non ...

