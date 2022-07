Calcio, Roma, dopo Dybala ipotesi Wijnaldum (Di giovedì 21 luglio 2022) . Possibile nuovo botto di mercato della Roma: a giorni sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza giallorossa e quella del PSG, che avrebbe offerto Georginio Wijnaldum in prestito gratuito attraverso il nuovo consulente di mercato del club parigino, Luis Campos. Nel mentre, si studiano anche soluzioni in difesa: obiettivo un difensore mancino, spuntano i nomi di Natan, giocane sudamericano, e Senesi dal Feyenoord, avversario sconfitto dalla Roma nella finale di Conference League. Di contro, sirene inglesi per Roger Ibanez: sul difensore brasiliano ex Atalanta ci sarebbe il Newcastle, ma anche il Milan campione d’Italia, con i giallorossi che valutano il suo cartellino almeno 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) . Possibile nuovo botto di mercato della: a giorni sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza giallorossa e quella del PSG, che avrebbe offerto Georginioin prestito gratuito attraverso il nuovo consulente di mercato del club parigino, Luis Campos. Nel mentre, si studiano anche soluzioni in difesa: obiettivo un difensore mancino, spuntano i nomi di Natan, giocane sudamericano, e Senesi dal Feyenoord, avversario sconfitto dallanella finale di Conference League. Di contro, sirene inglesi per Roger Ibanez: sul difensore brasiliano ex Atalanta ci sarebbe il Newcastle, ma anche il Milan campione d’Italia, con i giallorossi che valutano il suo cartellino almeno 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

