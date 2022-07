Autostrada A1: 40enne muore nello scontro con un camion fra Valdichiana e Chiusi (Di giovedì 21 luglio 2022) Da quanto appreso, l'uomo deceduto sarebbe un 40enne, ferito e trasportato all'ospedale di Siena, in codice 3, con l'elisoccorso, un 28enne. Sul luogo dell'evento con i soccorsi sanitari - automedica di Nottola, ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita e a della Misericordia di Sarteano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) Da quanto appreso, l'uomo deceduto sarebbe un, ferito e trasportato all'ospedale di Siena, in codice 3, con l'elisoccorso, un 28enne. Sul luogo dell'evento con i soccorsi sanitari - automedica di Nottola, ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita e a della Misericordia di Sarteano L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Autostrada A1: 40enne muore nello scontro con un camion fra Valdichiana e Chiusi - Volpina67046713 : Vorrei sentire il 40enne milanese, quando rimane a piedi in autostrada, dopo una fila di 10 km per Forte dei Marmi… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Droga lungo l’autostrada: distrutta piantagione di mar - infoitinterno : Travolto in autostrada da un camion, muore 40enne -