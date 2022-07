ATP Gstaad 2022, il ritorno di Matteo Berrettini: i precedenti contro Gasquet e la necessità di fare punti (Di giovedì 21 luglio 2022) Un nuovo ritorno. Matteo Berrettini ci riprova e, dopo i problemi alla mano destra con annessa operazione e la positività al Covid-19 a Wimbledon, il romano torna a giocare a Gstaad (Svizzera), augurandosi di non avere ulteriori stop in questo 2022. Reduce dalle vittorie sull’erba di Stoccarda e del Queen’s, il romano sperava di aver messo il peggio alle spalle, ma il Coronavirus è arrivato e la rinuncia ai Championships è stata dolorosa. Sulla terra rossa elvetica si torna dove tutto era iniziato. Sì, perché quattro anni fa, all’età di 22 anni e tre mesi, Berrettini festeggiava il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore. Il romano, in quel periodo n.84 del mondo, batté lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 Atp e seconda testa di serie per 7-6 (9) 6-4, togliendosi poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Un nuovoci riprova e, dopo i problemi alla mano destra con annessa operazione e la positività al Covid-19 a Wimbledon, il romano torna a giocare a(Svizzera), augurandosi di non avere ulteriori stop in questo. Reduce dalle vittorie sull’erba di Stoccarda e del Queen’s, il romano sperava di aver messo il peggio alle spalle, ma il Coronavirus è arrivato e la rinuncia ai Championships è stata dolorosa. Sulla terra rossa elvetica si torna dove tutto era iniziato. Sì, perché quattro anni fa, all’età di 22 anni e tre mesi,festeggiava il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore. Il romano, in quel periodo n.84 del mondo, batté lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 Atp e seconda testa di serie per 7-6 (9) 6-4, togliendosi poi ...

