Addio campo largo | si va verso un' area Draghi

(Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Quella di ieri, con la mancata fiducia al governo, è una cesura netta nella storia recente del Partito Democratico. "Ora pensiamo a noi", dice Enrico Letta ai gruppi parlamentari riuniti nella sala del Mappamondo di Montecitorio, la stessa sala in cui solo sei mesi fa il segretario aveva aperto alla rielezione di Sergio Mattarella, fra gli applausi. Applausi che, seppur di segno di, sottolineano il passaggio di Letta sulla crisi in corso: l'asse con il M5s è spezzato, ilse non è chiuso per sempre, è senz'altro da ripensare con protagonisti nuovi. Letta non accetta alibi da chi ha prodotto e consumato lo strappo nel governo: la responsabilità è condivisa da tutti quelli che hanno fatto mancare la fiducia. Anche da Giuseppe Conte, dunque, con il quale il segretario dem ha mediato tutto il ...