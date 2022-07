Aborto, i dati persi (o che non ci danno) su obiezione di coscienza e servizi. E perché dovrebbero essere accessibili a tutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Trovare dati precisi, aggiornati e completi sul funzionamento dei servizi per interruzione volontaria di gravidanza in Italia è un’impresa ardua. Chiunque l’abbia tentata – incluso ilfattoquotidiano.it – ha sperimentato qualcosa di molto simile all’avventura di Asterix e Obelix nel palazzo della burocrazia, la dodicesima delle loro celeberrime fatiche. Anche Chiara Lalli e Luisa Montegiove ci hanno provato, con pazienza e ostinazione. Ed anche loro hanno fallito nel tentativo di completare il puzzle: troppi i pezzi mancanti. Ma questa volta il racconto dell’impresa è diventato un libro che testimonia in modo puntuale i motivi per cui, allo stato attuale dell’arte, l’impresa non sarebbe potuta andare diversamente: il sistema stesso è fatto in modo che questi dati si perdano nella selva dei circuiti amministrativi: sono, appunto, mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Trovareprecisi, aggiornati e completi sul funzionamento deiper interruzione volontaria di gravidanza in Italia è un’impresa ardua. Chiunque l’abbia tentata – incluso ilfattoquotidiano.it – ha sperimentato qualcosa di molto simile all’avventura di Asterix e Obelix nel palazzo della burocrazia, la dodicesima delle loro celeberrime fatiche. Anche Chiara Lalli e Luisa Montegiove ci hanno provato, con pazienza e ostinazione. Ed anche loro hanno fallito nel tentativo di completare il puzzle: troppi i pezzi mancanti. Ma questa volta il racconto dell’impresa è diventato un libro che testimonia in modo puntuale i motivi per cui, allo stato attuale dell’arte, l’impresa non sarebbe potuta andare diversamente: il sistema stesso è fatto in modo che questisi perdano nella selva dei circuiti amministrativi: sono, appunto, mai ...

