West Nile, il virus portato dalle zanzare fa una seconda vittima in Veneto

Un uomo di 77 anni è morto a Schiavonia. La prima vittima sabato scorso sempre in provincia di Padova. L'infezione è stata osservata nella popolazione in Veneto e Piemonte, in Emilia Romagna solo nelle zanzare. Il virus nell'1% dei casi provoca encefalite

