SSC Napoli: 'De Laurentiis non vende la società, rifiutate offerte da 1 miliardo di dollari'

Nelle ultime ore è circolata una voce che vedeva la SSC Napoli vicina alla cessione a un fondo per 650 milioni. La smentita arriva dalla...

sscnapoli : ?? Amichevoli a Castel di Sangro. Biglietti in vendita dalle ore 15:00?? ?? #ForzaNapoliSempre - claudioruss : Nota SSC #Napoli: “De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso. Tra l… - sscnapoli : La SSC Napoli è vicina alla famiglia della vice sindaca di Napoli Maria Filippone, scomparsa in queste ore. - majewsky2000 : @AndreaC_1998_ Volevo comprare la ssc Napoli con queste banconote ma non capisco perché ha rifiutato - shinseijisan : RT @claudioruss: Nota SSC #Napoli: “De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso. Tra l'altro,… -