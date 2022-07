Sisma Molise 2002 | Acem | aziende attendono ancora pagamenti

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Con una nota a firma del presidente Corrado Di Niro e indirizzata al presidente della Giunta regionale Donato Toma, l'- Ancechiede alla Regione di intervenire in merito alle segnalazioni ...

Con una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Donato Toma, l'ACEM-ANCE Molise si è rivolta questa mattina, 20 luglio, alla Regione Molise per rappresentare le segnalazioni pervenute e di conoscere anche entro quando sarà trasferito all'Agenzia Regionale Post