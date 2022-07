Scherma, l’argento mondiale di Arianna Errigo: dal 2011 sempre sul podio iridato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cairo – Seconda medaglia per la spedizione italiana ai Campionati Mondiali di Scherma a Il Cairo 2022 che, nella gara di fioretto femminile conquista l’argento con Arianna Errigo. Per la fiorettista azzurra questa è la nona medaglia iridata (oro 2013 e 2014, argento 2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019) e l’ennesima conferma internazionale per lei che dal 2009, anno dei suoi primi Campionati Mondiali, è sempre stata sul podio a eccezione dell’edizione in casa di Catania 2011. l’argento iridato segue l’argento europeo, già vinto dalla campionessa italiana trentaquattrenne ad Antalya a giugno. La gara La monzese dei Carabinieri ha affrontato una semifinale al cardiopalma contro la campionessa olimpica ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cairo – Seconda medaglia per la spedizione italiana ai Campionati Mondiali dia Il Cairo 2022 che, nella gara di fioretto femminile conquistacon. Per la fiorettista azzurra questa è la nona medaglia iridata (oro 2013 e 2014, argento 2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019) e l’ennesima conferma internazionale per lei che dal 2009, anno dei suoi primi Campionati Mondiali, èstata sula eccezione dell’edizione in casa di Cataniasegueeuropeo, già vinto dalla campionessa italiana trentaquattrenne ad Antalya a giugno. La gara La monzese dei Carabinieri ha affrontato una semifinale al cardiopalma contro la campionessa olimpica ...

