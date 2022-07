"Non è qui grazie agli italiani". La stoccata di Casini a Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il senatore Casini vota la fiducia a Draghi, ma non si lascia scappare un appunto al Presidente: "Se evochiamo gli italiani seguiamo la strada di chi invoca le elezioni" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il senatorevota la fiducia a, ma non si lascia scappare un appunto al Presidente: "Se evochiamo gliseguiamo la strada di chi invoca le elezioni"

Pubblicità

GiovaAlbanese : E non finisce qui. - lorepregliasco : Da Draghi due interessanti operazioni di framing: 1) non dimettersi voleva dire non rispettare il Parlamento; 2)… - CarloCalenda : Non siamo qui per difendere Mario #Draghi, cosa che sa fare benissimo da solo e lo ha dimostrato. Ma siamo qui per… - giusy_de_santis : RT @jungkookmysmile: COLLAB TRA BENNY BLANCO E VOCAL LINE QUI ORMAI NON SI PUÒ STARE TRANQUILLI UN ATTIMO CHE QUESTI DROPPANO COSE/CANZONI… - serzob : RT @steal61: Ma questo è pazzo! Con una arroganza mai vista 'Sono qui perché me lo ha chiesto il Popolo' (sottinteso non questo Parlamento) -