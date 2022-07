L'impresa di Elena Vallortigara ai mondiali di atletica (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Il salto in alto, disciplina che esisteva già nei Giochi olimpici antichi, regala ad Elena Vallortigara un bronzo alla carriera per quella medaglia tra le grandi a lungo sognata. La prima medaglia dell'Italia ai Campionati mondiali di atletica leggera di Eugene, la 44/esima dalla prima edizione di Helsinki '83 e la 18/a in campo femminile, è arrivata per merito di un'atleta che durante la carriera ha conosciuto alti e bassi, soprattutto negli ultimi tre anni. C'è chi l'aveva data per ‘atleta finita', ma lei, 30 anni carabiniera di Schio nel Vicentino, ha sempre fatto del suo punto di forza la perseveranza. Grinta e dedizione anche quando le misure proprio non ‘entravano' (come si dice in gergo). Elena è stata più forte degli infortuni – serie di distorsioni alla caviglia alle quali è seguita ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Il salto in alto, disciplina che esisteva già nei Giochi olimpici antichi, regala adun bronzo alla carriera per quella medaglia tra le grandi a lungo sognata. La prima medaglia dell'Italia ai Campionatidileggera di Eugene, la 44/esima dalla prima edizione di Helsinki '83 e la 18/a in campo femminile, è arrivata per merito di un'atleta che durante la carriera ha conosciuto alti e bassi, soprattutto negli ultimi tre anni. C'è chi l'aveva data per ‘atleta finita', ma lei, 30 anni carabiniera di Schio nel Vicentino, ha sempre fatto del suo punto di forza la perseveranza. Grinta e dedizione anche quando le misure proprio non ‘entravano' (come si dice in gergo).è stata più forte degli infortuni – serie di distorsioni alla caviglia alle quali è seguita ...

