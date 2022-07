In fuga con la BMW rubata e con i gioielli non si ferma all’alt e si schianta: è grave (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prima il furto, poi l’inseguimento e alla fine l’incidente con l’auto. E’ questo il resoconto di quanto avvenuto nella notte con i Carabinieri che sono riusciti a trarre in arresto un malvivente in fuga recuperando anche il bottino che era stato trafugato. Ma andiamo con ordine. Furto in abitazione a Baia Domizia Nello specifico il ladro si era introdotto all’interno di un’abitazione situata a Baia Domizia, in Provincia di Caserta, rubando vari monili in oro e un’autovettura BMW X5, con quest’ultima sfruttata poi per la fuga. Inseguimento dei Carabinieri a Scauri Le immediate ricerche, diramate dai Comandi Arma competenti per territorio, hanno consentito di localizzare l’autovettura in breve tempo a Scauri di Minturno, in terra pontina. A quel punto i Militari hanno intercettato l’auto ma il criminale, anziché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prima il furto, poi l’inseguimento e alla fine l’incidente con l’auto. E’ questo il resoconto di quanto avvenuto nella notte con i Carabinieri che sono riusciti a trarre in arresto un malvivente inrecuperando anche il bottino che era stato trato. Ma andiamo con ordine. Furto in abitazione a Baia Domizia Nello specifico il ladro si era introdotto all’interno di un’abitazione situata a Baia Domizia, in Provincia di Caserta, rubando vari monili in oro e un’autovettura BMW X5, con quest’ultima sfruttata poi per la. Inseguimento dei Carabinieri a Scauri Le immediate ricerche, diramate dai Comandi Arma competenti per territorio, hanno consentito di localizzare l’autovettura in breve tempo a Scauri di Minturno, in terra pontina. A quel punto i Militari hanno intercettato l’auto ma il criminale, anziché ...

Virgola1973 : RT @AdrianoSegatori: Terribile. Visione apocalittica da casa mia. Il Carso brucia. Odore acre e fuliggine. Famiglie evacuate e animali mort… - CorriereCitta : In fuga con la BMW rubata e con i gioielli non si ferma all’alt e si schianta: è grave - MV_Fire : @fedesoc @JumboVismaRoad @MorenoMoser Stanno continuando anche oggi... ieri tempismo perfetto con gregari che si sa… - Rosenkavalier70 : RT @zafesova: I disertori buriati, la fuga dalle caserme e gli spot con le Lada per le famiglie dei caduti. Russia, quelle reclute giù dai… - Labellasospesa : RT @AdrianoSegatori: Terribile. Visione apocalittica da casa mia. Il Carso brucia. Odore acre e fuliggine. Famiglie evacuate e animali mort… -