Il bavaglio di Pechino arriva all’Onu Ed è fuga di billionaires dalla Cina

(Di mercoledì 20 luglio 2022)non desiste nel tentativo di bloccare il pronunciamento dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OACDH). Il governo cinese avrebbe chiesto a Michelle Bachelet di archiviare il rapporto sulle presunte violazioni dei diritti nella provincia di Xinjiang. La richiesta, secondo un articolo esclusivo dell’agenzia Reuters, sarebbe emersa da un documento ufficiale e confermato da diplomatici di tre Paesi. Bachelet è stata molto criticata da organizzazioni di difesa dei diritti umani e alcuni governi, tra cui gli Stati Uniti, per essere stata poco rigida nei confronti del governo di Xi Jinping. Prima di finire il suo mandato a fine agosto – e ribadire che non accetterà alcun rinnovo -, l’ex presidente del Cile ha promesso che avrebbe pubblicato un rapporto sulla situazione nello Xinjiang. Secondo il portavoce dell’Alto Commissario per i diritti ...