Crisi governo | Di Battista | “Ci vuole fegato a votare fiducia Draghi”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è davvero qualcuno con ildila?”. E’ quanto chiede, con un post su Facebook, l’ex deputato M5S Alessandro Di. “Ricapitoliamo le dichiarazioni del Messia. Il reddito di cittadinanza verrà modificato come dico io e soltanto io. Sempre più armi in Ucraina perché per la Nato conta più della Costituzione. Salario minimo ok, ma seguendo gli ordini europei e lavorando a braccetto con i sindacati che non vogliono minimamente perdere parte del potere che ancora gli resta”. “Sì ai rigassificatori perché dobbiamo comprare sempre più gas Usa (costa di più ed è più inquinante ma tanto mica lo paga lui). Superbonus? Come direbbe Mimmo in Bianco Rosso e Verdone ‘Nonna, nonna m’hanno fatto un buono. Che vor dì, vor dì che…?’ (Lascio a voi la risposta)” ...