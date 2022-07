Covid, in Italia diminuiscono contagi e vittime: 86 mila casi e 157 decessi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono 86.067 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 120.683. Le vittime sono 157, in calo rispetto alle... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono 86.067 i nuovidaregistrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri iati erano stati 120.683. Lesono 157, in calo rispetto alle...

