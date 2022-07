Covid, altri 11.218 casi in Lombardia: 1.066 a Bergamo, positività al 23% (Di mercoledì 20 luglio 2022) A fronte di 48.746 tamponi effettuati, sono 11.218 i nuovi positivi in Lombardia, per una positività del 23%. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 48.746, totale complessivo: 39.626.849 – i nuovi casi positivi: 11.218 – in terapia intensiva: 39 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.573 (+30) – i decessi, totale complessivo: 41.185 (+15) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.437 di cui 1.256 a Milano città; Bergamo: 1.066; Brescia: 1.387; Como: 625; Cremona: 508; Lecco: 343; Lodi: 261; Mantova: 590; Monza e Brianza: 965; Pavia: 742; Sondrio: 122; Varese: 1.069 Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) A fronte di 48.746 tamponi effettuati, sono 11.218 i nuovi positivi in, per unadel 23%. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 48.746, totale complessivo: 39.626.849 – i nuovipositivi: 11.218 – in terapia intensiva: 39 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.573 (+30) – i decessi, totale complessivo: 41.185 (+15) I nuoviper provincia: Milano: 3.437 di cui 1.256 a Milano città;: 1.066; Brescia: 1.387; Como: 625; Cremona: 508; Lecco: 343; Lodi: 261; Mantova: 590; Monza e Brianza: 965; Pavia: 742; Sondrio: 122; Varese: 1.069

