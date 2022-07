Centro medico Erre, sindacati compatti: no ai licenziamenti, ora confronto con l’Asl (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – I lavoratori del Centro medico Erre si sono riuniti in Assemblea questa mattina nell’ambito della vertenza di lavoro che va avanti nel tentativo di bloccare il licenziamento di 30 dipendenti. La protesta non si ferma, e una delegazione dei lavoratori con i rappresentanti sindacali ha manifestato a Sant’Agata de’ Goti dinanzi la struttura sanitaria. Ad esprimere la solidarietà delle Istituzioni in piazza si è presentata anche la vice sindaco Giovanna Piccoli. Tra le iniziative di lotta avviate a difesa del posto di lavoro i sindacati hanno richiesto di essere ricevuti dalla direzione manageriale dell’Asl di via Oderisio a Benevento nel tentativo di individuare soluzioni per sbrogliare la matassa che ha portato al ridimensionamento della forza lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – I lavoratori delsi sono riuniti in Assemblea questa mattina nell’ambito della vertenza di lavoro che va avanti nel tentativo di bloccare il licenziamento di 30 dipendenti. La protesta non si ferma, e una delegazione dei lavoratori con i rappresentanti sindacali ha manifestato a Sant’Agata de’ Goti dinanzi la struttura sanitaria. Ad esprimere la solidarietà delle Istituzioni in piazza si è presentata anche la vice sindaco Giovanna Piccoli. Tra le iniziative di lotta avviate a difesa del posto di lavoro ihanno richiesto di essere ricevuti dalla direzione manageriale deldi via Oderisio a Benevento nel tentativo di individuare soluzioni per sbrogliare la matassa che ha portato al ridimensionamento della forza lavoro ...

