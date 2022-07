Calciomercato appassiona, ma tifosi preferiscono conti in ordine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli appassionati di calcio non hanno dubbi: meglio una squadra con i conti in ordine che un successo sportivo occasionale. Anche tra i tifosi più accaniti, solo uno su tre antepone la vittoria alla ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gliti di calcio non hanno dubbi: meglio una squadra con iinche un successo sportivo occasionale. Anche tra ipiù accaniti, solo uno su tre antepone la vittoria alla ...

