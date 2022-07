Cafù e Ronaldinho tra calciomercato e anniversario (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’anniversario della nazionale Brasiliana celebrato da uno dei suoi condottieri: Cafù In un mondo dove il web governano il mondo, è giusto ricorrere a questi per celebrare eventi importanti legati ai calciatori del passato e magari raccontati da loro stessi. In questo articolo parleremo di due post scritti, in questi giorni da Cafù e Ronaldinho. Come ricordato, nel video di stamattina, oggi è l’anniversario della nascita della nazionale Brasiliana. I verdeoro sono gli unici ad aver partecipato a tutte le edizioni dei Mondiali e, al momento, detengono ancora il record di vittorie nella rassegna intercontinentale: cinque. Uno dei suoi storici capitani, Cafù ha celebrato sui social questo anniversario. Ecco il post: View this post on ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’della nazionale Brasiliana celebrato da uno dei suoi condottieri:In un mondo dove il web governano il mondo, è giusto ricorrere a questi per celebrare eventi importanti legati ai calciatori del passato e magari raccontati da loro stessi. In questo articolo parleremo di due post scritti, in questi giorni da. Come ricordato, nel video di stamattina, oggi è l’della nascita della nazionale Brasiliana. I verdeoro sono gli unici ad aver partecipato a tutte le edizioni dei Mondiali e, al momento, detengono ancora il record di vittorie nella rassegna intercontinentale: cinque. Uno dei suoi storici capitani,ha celebrato sui social questo. Ecco il post: View this post on ...

Pubblicità

EasyMoneySanza : @FootyHumour ??????Brazil as well!!! Pele, Garrincha, Jairson, Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, Cafu, Romario, Adriano, V… - expressionssu : @FootballRenais1 Dida Cafu/Alves(I can't pick one) Dunga Lucio Roberto Carlos Mascherano Maradona Ronaldinho Messi Ronaldo Pele - terbeche_amine : @Forxlan RonaldoR9 Ronaldinho Romario R.Carlos Cafu Baggio Del Piero Raul Andy Cole Desailly Maldini Xavi Iniesta C… - fedor_tips : @sportsbsocial Cafu Ronaldinho Rivaldo ?? -

FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Summer Swaps - tutto sugli scambi estivi: premi, gettoni, SBC e obiettivi ...Giocatore Shapeshifters 93+ (1 su 5) - 15 Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 95+ (1 su 5) - 17 Cafù ...Shapeshifters (Overall 95) - 27 Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 96+ (1 su 5) - 30 Ronaldinho Icon ... Da Cafu a Dybala: grande calcio d'Italia di ieri e di oggi ha fatto festa a Miami Alla fine la partita si è conclusa 12 - 10 per i gialli di Roberto Carlos con i blu di Ronaldinho che hanno accolto col sorriso la sconfitta. L'elenco dei campionissimi che hanno detto sì a questa ... ...Giocatore Shapeshifters 93+ (1 su 5) - 15 Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 95+ (1 su 5) - 17...Shapeshifters (Overall 95) - 27 Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 96+ (1 su 5) - 30Icon ...Alla fine la partita si è conclusa 12 - 10 per i gialli di Roberto Carlos con i blu diche hanno accolto col sorriso la sconfitta. L'elenco dei campionissimi che hanno detto sì a questa ...