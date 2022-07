ATP Gstaad 2022, risultati 20 luglio: la pioggia stravolge il programma. Completato un solo incontro (Di mercoledì 20 luglio 2022) La pioggia stravolge il programma della prima giornata dedicata agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 Gstaad 2022 di tennis: per l’EFG Swiss Open, sulla terra battuta outdoor elvetica, si completa un solo match, mentre un secondo viene sospeso e rimandato a domani. Fa in tempo a cogliere il successo lo spagnolo Jaume Munar, che supera il padrone di casa elvetico Alexander Ritschard con un duplice 6-3, mentre non riesce a chiudere prima della sospensione il peruviano Juan Pablo Varillas, in vantaggio contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-6 (3) 6-5* al momento dello stop. risultati 20 luglio Casper Ruud contro Jiri Lehecka domani Jaume Munar batte Alexander Ritschard 6-3 6-3 Albert Ramos Viñolas contro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Laildella prima giornata dedicata agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250di tennis: per l’EFG Swiss Open, sulla terra battuta outdoor elvetica, si completa unmatch, mentre un secondo viene sospeso e rimandato a domani. Fa in tempo a cogliere il successo lo spagnolo Jaume Munar, che supera il padrone di casa elvetico Alexander Ritschard con un duplice 6-3, mentre non riesce a chiudere prima della sospensione il peruviano Juan Pablo Varillas, in vantaggio contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-6 (3) 6-5* al momento dello stop.20Casper Ruud contro Jiri Lehecka domani Jaume Munar batte Alexander Ritschard 6-3 6-3 Albert Ramos Viñolas contro ...

sportface2016 : #ATPGstaad 2022: programma e orari di giovedì 21 luglio con #Berrettini - matmosciatti11 : I fratelli #Berrettini si sono ritirati dal doppio dell’ATP 250 di Gstaad prima del debutto perché in allenamento J… - sportface2016 : #AtpGstaad: #Varillas vs #BautistaAgut interrotta per pioggia - Ownerofgmt : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse #scommessesportive #berrettini #quote Scommesse tennis, ATP Gstaad: Berrettini esordisce con Gasquet, trion… - livetennisit : ATP 250 Gstaad: I Berrettini si ritirano dal torneo di doppio per un problema fisico di Jacopo -