Salesforce digital career factory | parte il programma di formazione gratuito per 120 giovani

Pubblicità

SPattuglia : RT @Comunica_Media: ??Commercio, in Italia quasi il 50% dei ricavi sarà da #digitale entro due anni ?Il 62% dei rivenditori del nostro Paese… - Comunica_Media : ??Commercio, in Italia quasi il 50% dei ricavi sarà da #digitale entro due anni ?Il 62% dei rivenditori del nostro P… -

Data Manager Online

ParteCareer Factory, il nuovo programma di formazione realizzato da, Randstad, Lutech TenEnigen e TIM con l'obiettivo di massimizzare le opportunità di carriera messe a ...... system integration ecommerce alla gestione dei processi in un'ottica di Unified commerce ...sia come execution che Sopra Steria declina soprattutto grazie alla partnership con, sia ... Nasce Salesforce Digital Career Factory MuleSoft to reimagine its digital infrastructure in Australia and New Zealand to pave the way for faster and more efficient regional partner onboarding. Salesforce has announced that icebreaker, a ...PRNewswire/ - OSF Digital, an award-winning provider of digital transformation services to companies worldwide, today announced the launch of OSF Headless, an omnichannel headless commerce solution ...