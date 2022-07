Omicidio Anzio | 20enne si costituisce a Roma

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Un giovane di circa 20 anni si è costituito questa sera aper l’del pugile Leonardo Muratovic, ucciso nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di. Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri diGianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra mobile. I due ragazzi saranno entrambi ascoltati dal pm. Muratovic è stato colpito da varie coltellate ed è morto poco dopo in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

