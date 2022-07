Microsoft vuole diventare un gigante della pubblicità (Di martedì 19 luglio 2022) Microsoft fa il botto con un accordo pubblicitario con Netflix The Wall Street Journal, da Suzanne Vranica e Sarah Krouse, pag. 6 Microsoft Corp. era una sfavorita nella competizione per assicurarsi un importante accordo pubblicitario con Netflix Inc. Questo si è rivelato un vantaggio. L’azienda tecnologica ha una frazione del mercato statunitense degli annunci online e un profilo relativamente basso su Madison Avenue. La sua esperienza nel campo degli annunci video non ha nulla da invidiare a quella degli operatori più grandi. Tuttavia, Microsoft ha vinto e sarà il partner esclusivo di Netflix mentre l’azienda di streaming si prepara a lanciare un piano ad-supported per i consumatori. L’accordo è una pietra miliare nella rinnovata spinta di Microsoft verso la pubblicità online e un voto di fiducia ... Leggi su tvzoom (Di martedì 19 luglio 2022)fa il botto con un accordo pubblicitario con Netflix The Wall Street Journal, da Suzanne Vranica e Sarah Krouse, pag. 6Corp. era una sfavorita nella competizione per assicurarsi un importante accordo pubblicitario con Netflix Inc. Questo si è rivelato un vantaggio. L’azienda tecnologica ha una frazione del mercato statunitense degli annunci online e un profilo relativamente basso su Madison Avenue. La sua esperienza nel campo degli annunci video non ha nulla da invidiare a quella degli operatori più grandi. Tuttavia,ha vinto e sarà il partner esclusivo di Netflix mentre l’azienda di streaming si prepara a lanciare un piano ad-supported per i consumatori. L’accordo è una pietra miliare nella rinnovata spinta diverso laonline e un voto di fiducia ...

Pubblicità

halesia2004 : Microsoft vuole fare attività di spionaggio in Russia? 18 luglio. /TASS/. Microsoft esegue l'ordine dal Pentagono e… - Newsinunclick : Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft e ancora tra gli uomini più ricchi del pianeta, è andato su Twitter per an… - elaisafrenk : ?? Perché Bill Gates ha in programma una donazione record - TuttoTechNet : Microsoft vuole rinnovare ancora la barra delle applicazioni di Windows 11 #Windows #Windows11 #Microsoft - nocchi_rita : RT @rtl1025: ?? #Netflix si piega alla #pubblicità. #Microsoft ha annunciato oggi che gestirà le vendite di spazi pubblicitari sulla piattaf… -