Maria Stella Allevi, sorella del compositore Giovanni, è stata trovata morta a 57 anni (Di martedì 19 luglio 2022) Maria Stella Allevi, sorella del pianista Giovanni Allevi, è stata trovata morta all'età di 57 anni all'interno della sua casa di Ascoli Piceno, nella notte fra il 18 e il 19 luglio 2022. A dare l'allarme è stato un familiare che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, si è recato nella sua abitazione, trovando il corpo della donna senza vita.

