L'ex attrice a New York ha attirato, come sempre, l'attenzione mediatica (Di martedì 19 luglio 2022) Harry e Meghan Markle sono volati a New York per partecipare alle Nazioni Unite, al Nelson Mandela Day: l'ex attrice è apparsa a suo agio, in grande forma, in un tubino nero Givenchy che ricorda un altro modello indossato durante la sua permanenza londinese. come la cognata Kate Middleton, anche la duchessa di Sussex bissa i look che le stanno bene comprandoli di più colori. Lo aveva indossato a Dublino, in Irlanda, il 10 luglio 2018. Un modello, dunque, che deve amare molto. E che, in effetti, indossa alla perfezione. Harry è stato chiamato all'Onu per raccontare il suo rapporto con l'Africa e il suo incontro con Nelson Mandela. Com'è noto il principe ha "esplorato" il Sud Africa per la prima volta a 13 anni, dopo la morte di Lady Diana. Harry e Meghan alle Nazioni Unite (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

