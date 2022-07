Pubblicità

corrierefirenze : Uffizi, un posto speciale per la star di Hollywood - iltirreno : Una sorpresa per il personale di Palazzo Vecchio - qn_lanazione : Leonardo di Caprio a #Firenze: visita agli Uffizi, 'Il mio nome in onore di Da Vinci' - pr1malscream : RT @rep_firenze: Firenze, ecco Leonardo Di Caprio: l'attore in visita a Palazzo Vecchio - venti4ore : Firenze Firenze Firenze, ecco Leonardo Di Caprio l’attore in visita a Palazzo… -

LA NAZIONE

diDia Firenze. Il popolare attore di Hollywood (che è arrivato alla clamorosa cifra di 54 milioni di follower su Instagram) ha visitato il capoluogo toscano. E si è immerso nell'...L'alert suona su Facebook: "Ok sono a Palazzo Vecchio conDi. A due metri di me. Sto per svenire". Sono le guide turistiche a scriverlo per prime, i loro radar sono sempre i più attenti alle epifanie hollywoodiane in città. E in effetti non è ... Leonardo di Caprio a Firenze: visita agli Uffizi, "Il mio nome in onore di Da Vinci" C'è Leonardo DiCaprio in città. "Thank you so much for this incredible experience - Grazie per questa incredibile esperienza". Sono queste le parole che la star hollywoodiana ha lasciato sul libro deg ...L'attore di Hollywood nel capoluogo toscano. E va anche a Palazzo Vecchio, per l'incontro con il sindaco Dario Nardella ...